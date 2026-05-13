İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2026 Çarşamba / 27 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,418
  • EURO
    53,2015
  • ALTIN
    6840.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bilecik merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonu: 2 zanlı tutuklandı
Güncel

Bilecik merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonu: 2 zanlı tutuklandı

Bilecik merkezli 6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgüte finansal kaynak sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AA13 Mayıs 2026 Çarşamba 15:20 - Güncelleme:
Bilecik merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonu: 2 zanlı tutuklandı
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a, yasa dışı kayıtsız para alışverişi yöntemi kullanarak yaklaşık 255 milyon lira finansal kaynak sağladığı iddia edilen zanlıların yakalanması için operasyon düzenledi.

Bilecik merkezli Hatay, Burdur, Sakarya, İzmir ve Konya'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılardan 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

  • terör örgütü
  • DEAŞ operasyonu
  • Bilecik tutuklama

ÖNERİLEN VİDEO

Organize şantaj ağına darbe: 2 milyon lirayla suçüstü yakalandılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.