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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde, Kovid-19 Aşı Uygulama Noktası oluşturuldu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ), İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kovid-19 Aşı Uygulama Noktası oluşturuldu. Yerleşkede aşı hizmetinin süreceği bildirildi.

AA27 Eylül 2021 Pazartesi 14:48 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 14:48
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Müdürlük tarafından üniversite yerleşkesinde aşı olmak isteyenlere hizmet verilmeye başlandı.

Yerleşkeye HES kodu sorgulanarak alınan öğrencilerden, uygulama noktasına gelenlere randevusuz olarak aşı yapılıyor.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir de uygulama noktası görevlileri ve öğrencilerle görüştü.

Aşısını yaptıran öğrencilerden Sadık Hasanov, gazetecilere, Kovid-19 aşısının ilk iki dozunu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yaptırdığını, üçüncü doz için geldiğini söyledi.

Yerleşkede aşı hizmetinin süreceği bildirildi.

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