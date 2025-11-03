İSTANBUL 20°C / 13°C
Güncel

Bilecik'te 4 araç birbirine girdi: 4 yaralı

Bilecik'te 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

AA3 Kasım 2025 Pazartesi 20:05
Bilecik'te 4 araç birbirine girdi: 4 yaralı
Sadettin T'nin (24) kullandığı 11 ABV 468 plakalı otomobil, Bilecik-Sakarya kara yolunun Bayırköy mevkisinde arızalandı.

Emniyet şeridinde beklediği esnada tamire gelen Halil Can Ç. (23) idaresindeki 11 ACC 803 plakalı minibüse ve yardım için duran Muharrem B'nin (62) yönetimindeki 16 KDF 93 plakalı otomobile, Mustafa K.P. (56) idaresindeki 34 CKB 994 plakalı panelvan çarptı.

Çarpma sonucu panelvan devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Muharrem B, Cengiz Y. ve Mustafa K.P, sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Bilecik-Sakarya kara yolu araçların kaldırılmasıyla açıldı.

