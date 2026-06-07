Bilecik'te 4 katlı binada yangın paniği... Restoranın bacası alev aldı

Bilecik'te Dedeoğlu Caddesi üzerindeki 4 katlı bir binanın zemin katında yer alan restoranın bacasında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle bina sakinleri büyük panik yaşarken, olay yerine sevk edilen ekipler hızlı müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin çatıdan bacaya ulaşarak gerçekleştirdiği müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.
RESTORAN BACASINDA ALEVLER YÜKSELDİ, BİNA DUMANA BÜRÜNDÜ
Gazipaşa Mahallesi Dedeoğlu Caddesi'ndeki 4 katlı binanın zemin katında bulunan restoranın baca bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın sebebiyle bina çevresinde yoğun duman oluştu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
POLİS BİNAYI TAHLİYE ETTİ, İTFAİYE ÇATIDAN MÜDAHALE ETTİ
Bina, polis tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi.
İtfaiye ekipleri, çıktıkları çatıdan bacaya müdahale ederek yangını söndürdü.