İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2024 Cumartesi / 17 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2719
  • EURO
    33,0247
  • ALTIN
    1953.68
  • BIST100
    8346.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bilecik'te 56 nitelikli dolandırıcılık olayına karışan şahıs tutuklandı
Güncel

Bilecik'te 56 nitelikli dolandırıcılık olayına karışan şahıs tutuklandı

Bilecik'te 56 nitelikli dolandırıcılık olayına karışan şahsın adliyeden çıkarken pişkinliği pes dedirtti. 1.5 milyon Türk lirası civarında dolandırıcılık yapan İ.Ö., adliyeye çıkarken, 'Çeken gazeteci arkadaşlarım hepiniz yargı önünde hesap vereceksiniz' dedi.

IHA27 Ocak 2024 Cumartesi 14:57 - Güncelleme:
Bilecik'te 56 nitelikli dolandırıcılık olayına karışan şahıs tutuklandı
ABONE OL

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturmada, Bilecik Asayiş Şube Müdürlüğünce 'Nitelikli Dolandırıcılık' olaylarının aydınlatılması amacıyla yürütülen 'Kara Kovan' isimli operasyon çerçevesinde İ.Ö. Bursa'da, G.O İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınarak Bilecik'e getirildi.

Şüpheli şahısların, Türkiye genelinde demir, şeker, pizza harcı gibi ürünleri yüksek kazanç sağlama vaadi ile satıyor gibi görünerek yabancı uyruklu şahıslar adına düzenlenmiş hatlar ile vatandaşı arayarak güven telkin edip ücretini 3'üncü şahısların hesabına göndertmek sureti ile dolandırdıkları belirtildi.

Şahısların ülke genelinde 56 nitelikli dolandırıcılık olayına karıştıkları ve bu olaylarda vatandaşlardan toplamda 1.5 milyon Türk lirası civarında dolandırdıkları tespit edildi.

ADLİYE ÇIKARKEN PİŞKİNLİĞİ PES DEDİRTTİ

1'i bayan iki şüpheliden İ. Ö. isimli şahıs adliyeye çıkarken, "Çeken gazeteci arkadaşlarım, hepiniz yargı önünde hesap vereceksiniz" dedi. Şahıslardan İ. Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, G.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.