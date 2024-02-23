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Bilecik'te ambulans ile minibüs çarpıştı: 8 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde işçi taşıyan minibüs ile ambulansın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

IHA23 Şubat 2024 Cuma 01:32 - Güncelleme:
Bilecik'te ambulans ile minibüs çarpıştı: 8 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Yediler Mahallesi Otogar Kavşağında ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 11 S 5240 plakalı minibüs ile görevden dönen ambulans çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yola devrildi. Çarpışmada işçi servisinden 5 kişi ile ambulansta bulunan 3 sağlık çalışanı yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerine haber verilmesinin üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahaleleri sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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