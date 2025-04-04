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Bilecik'te dehşet! Kocasının boğazına bıçak sapladı

Bilecik'te tartıştığı kocasının boğazına bıçak saplayan kadın gözaltına alınırken, ağır yaralanan kocası ameliyata alındı.

IHA4 Nisan 2025 Cuma 09:31 - Güncelleme:
Bilecik'te dehşet! Kocasının boğazına bıçak sapladı
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Olay, dün gece Bilecik merkez Kayı Boyu Mahallesi Çınar 1 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre şiddetli geçimsizlik yaşayan Reşit A. ile eşi Hülya A. arasında tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen olayda cinnet getiren kadın eline aldığı bıçağı eşinin boyun kısmına sapladı. Bağrışmaları duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ağır yaralanan koca, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Boynunda 10 santimetrelik bir kesik oluşan Reşit A. ameliyata alınırken, Hülya A. da gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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