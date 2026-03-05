İSTANBUL 13°C / 6°C
Güncel

Bilecik'te fabrikada patlama: 2 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, cam elyafı üretilen bir fabrikada patlama sonucu çıkan yangında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

AA5 Mart 2026 Perşembe 17:45 - Güncelleme:
Bilecik'te fabrikada patlama: 2 yaralı
Alınan bilgiye göre, Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikanın ocak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle patlama sonucu yangın çıktı.

Olaya ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına alıp söndürdü.

Yangında ağır yaralanan D.A. (23), ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine götürüldü. D.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Diğer yaralı T.A. (45) ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

