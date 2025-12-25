İSTANBUL 13°C / 7°C
  Bilecik'te fabrikada yangın paniği: 3 işçi hastaneye kaldırıldı
Güncel

Bilecik'te fabrikada yangın paniği: 3 işçi hastaneye kaldırıldı

Bilecik'teki tekstil fabrikasında çıkan baca yangını sebebiyle dumandan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

25 Aralık 2025 Perşembe 23:28
Bilecik'te fabrikada yangın paniği: 3 işçi hastaneye kaldırıldı
ABONE OL

Olay, Hürriyet Mahallesi 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 1. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki tekstil fabrikasının baca kısmında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükselmesiyle birlikte fabrikanın yangın söndürme sistemi devreye girerken, içerisi kısa sürede dumanla kaplandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilendiği belirlenen 3 işçi ise, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amacıyla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

