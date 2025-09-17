İSTANBUL 27°C / 18°C
Güncel

Bilecik'te feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Bilecik'te minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

17 Eylül 2025 Çarşamba 11:25
Bilecik'te feci kaza! Çok sayıda yaralı var
ABONE OL

Bilecik'te minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza dün gece Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Osmaneli-Bilecik karayolunda seyir halindeki Fırat Mete B. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Halil İbrahim B. idaresindeki minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücü Fırat Mete B. ve araçta yolcu olarak bulunan G.D., B.G., S.E., S.E., F.D.B. ile minibüs sürücüsü Halil İbrahim B. araçta yolcu olarak bulunan Z.S.Y.ve S.B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Devlet Hastanesine, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Bozüyük Devlet Hastanelerine sevk edildi.

Yaralılardan F.D.B.'nin sağlık durumun ciddiyetinin koruduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

