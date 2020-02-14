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Bilecik'te motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Bilecik'te motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

IHA14 Şubat 2020 Cuma17:10 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 17:10

Alınan bilgiye göre, sanayi istikametinden kent merkezine seyir halindeki Gökhan Ç. idaresindeki 28 EG 770 plakalı motosiklet, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı önüne geldiği esnada sağ şeritten sol şeride geçmek isterken, aynı istikamette ilerleyen Metin D. yönetimindeki 11 EE 158 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü Gökhan Ç. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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