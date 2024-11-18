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Bilecik'te öğretmen anne ve kızı trafik kazasında hayatını kaybetti

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, öğretmen anneyle kızı yaşamını yitirdi.

AA18 Kasım 2024 Pazartesi 12:21 - Güncelleme:
Bilecik'te öğretmen anne ve kızı trafik kazasında hayatını kaybetti
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İnegöl-Bozüyük kara yolunda ilerleyen K.K. (61) idaresindeki 11 T 5086 plakalı taksi, Muratdere Kavşağı yakınlarında R.E. (33) yönetimindeki 16 ANN 509 plakalı otomobille çarpıştı.

Olaya ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücüler R.E. ve K.K, R.E'nin aracında yolcu olarak bulunan Bursa'da özel bir okulda öğretmen eşi Yeliz E. (30) ve kızı Ela E. (3) ile ticari taksideki müşteri S.T, ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Anne ve kızı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

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