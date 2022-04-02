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Bilecik'te orman yangını 12 saatin ardından kontrol altına alındı

Bilecik'te küçük çaplı başlayan orman yangını rüzgârın etkisiyle giderek büyürken, yangına 43 iş makinesi ve 174 personelle müdale ediliyor. 12 saatin ardından yangın köy merkezine ulaşmadan kontrol altına alınırken, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya alanda inceleme yaptı.

IHA2 Nisan 2022 Cumartesi 07:07 - Güncelleme: 2 Nisan 2022 Cumartesi 07:07
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Bilecik merkeze bağlı Kızıldamlar ile Kurtköy arasından Abuşlar mevkiinde dün öğle saatlerinde dumanları gören köylüler durumu jandarmaya haber verdi. Dumanlar giderek büyürken, bölgeye ilk olarak 20'e yakın orman ve belediyelere ait itfaiye ekibi sevk edildi.

"YANGIN 300 DÖNÜMLÜK BİR ETKİSİNİ GÖSTERDİ"

Alanda inceleme yapan ve yetkililerden bilgi alan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, "Öğleden sonra başlayan yangının saat 00.15 itibarıyla kısmen kontrol altına alındı. 43 iş makinesi ve 174 personelle yangınla cansiperane mücadele edildi. Yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınmış oldu. 300 dönümlük bir alandan bahsediliyor ama gün ağardığında daha da net bir şekilde ortaya çıkaracağız" dedi.

Öte yandan Vali Kızılkaya, Kızıldamlar Köy kahvesinde il protokolü ile gelişmeleri gece geç saatlere kadar takip etti.

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