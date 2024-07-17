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Bilecik'te otomobil devrildi: Yaralılar var

Bilecik'te devrilen otomobilde yaralanan 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA17 Temmuz 2024 Çarşamba 14:42 - Güncelleme:
Bilecik'te otomobil devrildi: Yaralılar var
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Bilecik-Bozüyük kara yolunun Eskişehir yönünde seyreden F.D. (38) idaresindeki 34 DEL 283 plakalı otomobil, Akasyaaltı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü F.D'nin yanı sıra araçtaki H.D. (32) ve M.T.D. (8) ile Z.D. (10) ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay nedeniyle yolda bir süre kontrollü sağlanan trafik, aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

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