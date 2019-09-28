Bilecik'te seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, seyir halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü.
- AA
Sakarya'ya giden Haydar Alemdar idaresindeki 54 BY 864 plakalı yolcu otobüsü, Bozüyük çevre yolunda seyrederken, motor kısmından duman çıkmaya başladı.
Yolcu bulunmadığı öğrenilen otobüsün şoförü, Yeşilkent Mahallesi kavşağında aracı durdurarak, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
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