  • Bilecik'te şüpheli ölüm: Haber alamayan yakınları polise bildirdi
Bilecik'te yabancı uyruklu kişi, evinde ölü bulundu. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencisi Filistin uyruklu Abdallah Qabalawı'dan (32) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

AA24 Mart 2026 Salı 17:17
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencisi Filistin uyruklu Abdallah Qabalawı'dan (32) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Gazipaşa Mahallesi, Mazharbey Sokağı'nda yaşadığı apartman dairesine, itfaiye ekiplerinin yardımıyla giren polisler, Qabalawı'nın hareketsiz yattığını gördü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Qabalawı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesette darp izlerine rastlandığı öğrenilirken, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Qabalawı'nın kesin ölüm nedeni, otopsiden sonra belli olacak.

