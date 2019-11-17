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Bilecik'te uygulama noktasındaki uzman çavuşlara cip çarptı: 1 şehit, 1 yaralı

Bilecik'te uygulama noktasında uzman çavuşlara cipin çarpması sonucu 1 uzman çavuş şehit oldu, 1 uzman çavuş yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Y.G. idaresindeki 11 AAH 447 plakalı cip, Eskişehir-Bilecik kara yolunun Küplü mevkisinde uygulama noktasında bulunan uzman çavuşlar Mert Kaya (25) ile S.K'ye (24) çarptı. 

Kazada uzman çavuşlar Kaya ve S.K. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mert Kaya, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan S.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cip sürücüsü gözaltına alındı. 

Vali Şentürk, hastaneye gelerek bilgi aldı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Şentürk, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada bir uzman çavuşun şehit olduğunu söyledi.

Kazanın yol kontrolü sırasında meydana geldiğini belirten Şentürk, "Maalesef bir şehidimiz var. Bir uzmanımız şehit oldu yol kontrolünde. Kontrolsüz giriş yapan bir aracın çarpması nedeniyle. Yaralımızın durumu iyi çok şükür, her ihtimale karşı müşahede altında tutuyoruz. Başımız sağ olsun." diye konuştu.

Sosyal medyadaki provokatörün yeni görüntüleri ortaya çıktı

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