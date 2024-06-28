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Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yürütülen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

IHA28 Haziran 2024 Cuma 10:58 - Güncelleme:
Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı
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Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucu operasyonunda takip edilen şüphelinin bir ikamet adresine girdiği tespit edildi.

İkamet adresinden çıkan şüphelinin üzerinde yapılan aramada; 31,07 gram bonzai maddesi ele geçirilerek şüpheli yakalandı. İkamet adresinde yapılan aramada içeride bulunan bir diğer şüpheli yakalanarak, 12,76 gram bonzai maddesi ve 2 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan cam aparat ele geçirildi.2 şüpheli hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak' suçundan yasal işlem başlatıldı. İkamette yaşayan şüpheli gözaltına alınarak, 'Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal Ve Ticareti' suçu kapsamında yasal işlem başlatılarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Şüpheli Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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