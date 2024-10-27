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  • Bilecik'te yasa dışı bahis operasyonu! 17 adreste 17 çete üyesi yakalandı
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Bilecik'te yasa dışı bahis operasyonu! 17 adreste 17 çete üyesi yakalandı

Bilecik merkezli 4 ilde, 17 adrese eş zamanlı yapılan yasadışı bahis operasyonunda 17 şüpheli yakalanırken, 9'u tutuklandı.

IHA27 Ekim 2024 Pazar 12:27 - Güncelleme:
Bilecik'te yasa dışı bahis operasyonu! 17 adreste 17 çete üyesi yakalandı
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Alınan bilgilere göre, yasadışı bahis amacıyla kullanıldığı değerlendirilen Bilecik'te 3 adet banka hesabının fiili kullanıcılarına yönelik olarak başlatılan çalışma kapsamında 3 aylık sürecin ardından operasyon düğmesine basıldı.

Siber Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce koordineli olarak yürütülen 3 aylık çalışmalar sonucunda Bilecik merkezli Kayseri, Elazığ, Adana ve Kilis olmak üzere toplam 17 adreste eş zamanlı yapılan operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

5 şüpheli şahıs işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan 12 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 9 şüpheli şahıs ise; tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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