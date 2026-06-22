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Bilecik'te yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı

Bilecik'te ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve orman işletme ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

IHA22 Haziran 2026 Pazartesi 09:40 - Güncelleme:
Bilecik'te yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Dereli Köyü mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve orman işletme ekipleri sevk edildi.

ORMANLIK ALANA YILDIRIM DÜŞTÜ

Yapılan incelemede, ormanlık alanda ağaç diplerinde bulunan kuru otların yıldırım düşmesi sonucu tutuşarak yangına neden olduğu belirlendi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Öte yandan, orman işletme ekiplerinin bölgede tedbir amaçlı kontrollerini sürdürdüğü öğrenildi.

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