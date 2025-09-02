İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Eylül 2025 Salı / 10 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,151
  • EURO
    48,2052
  • ALTIN
    4624.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bilecik'te zincirleme trafik kazası: 2 çekici ve 3 otomobil birbirine girdi
Güncel

Bilecik'te zincirleme trafik kazası: 2 çekici ve 3 otomobil birbirine girdi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2 çekici ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

AA2 Eylül 2025 Salı 07:15 - Güncelleme:
Bilecik'te zincirleme trafik kazası: 2 çekici ve 3 otomobil birbirine girdi
ABONE OL

Bozüyük-Eskişehir kara yolunda yol çalışması nedeniyle trafiğin tek şeritten verildiği Poyra köyü mevkisinde Eskişehir istikametine seyir halinde olan Ahmet D'nin kullandığı 52 ABK 450 plakalı çekici, Atilla E. idaresindeki 06 CNJ 88 plakalı çekici, İbrahim B. yönetimindeki 03 AIE 388 plakalı otomobil, Bozüyük istikametine seyreden Durmuş Ali A. idaresindeki 26 AFE 402 plakalı otomobil ve Tekin E. yönetimindeki 06 CUR 715 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü İbrahim B. eşi Ayfer ve kızı Defne B. ile çekici sürücüsü Atilla E. çeşitli yerlerinden yaralandı.

Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

  • Bilecik
  • zincirleme trafik kazası
  • trafik

ÖNERİLEN VİDEO

Doğada nefes kesen anlar! Boks maçı gibi kapışma

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.