İSTANBUL 24°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2022 Perşembe / 11 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,401
  • EURO
    16,1764
  • ALTIN
    914.931
  • BIST100
    2386.26
Güncel

Bilecik'teki fabrikada patlama: 2 ölü

Bilecik'te bir demir çelik fabrikasında dün gece yaşanan patlama sonucu ağır yaralanan 3 işçiden 2'si hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

IHA12 Mayıs 2022 Perşembe 12:53 - Güncelleme:
ABONE OL

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bağlı Poyra köyü sınırları içindeki Organize Sanayi Bölgesinde hizmet veren Bilecik Demir Çelik Fabrikası'nda dün gece 01.30 sularında henüz tespit edilemeyen bir nedenle kazan patlaması yaşandı. Yaşanan patlamada vücutlarında yanık oluşan G.T. isimli işçi hafif, Ali Gündoğan ve Enver Güler isimli işçiler ise ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık durumu hafif olan G.T. Bozüyük İlçe Devlet Hastanesine, ağır olan Ali Gündoğan ve Enver Güler Eskişehir ve Bursa'ya sevk edildi. Ali Gündoğan ve Enver Güler isimli işçiler yapılan tüm müdahalece rağmen kurtarılamadı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken, fabrikada büyük üzüntü yaşandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.