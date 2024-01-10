Bilecik'teki kamyonetler çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Kaza; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Eski Otogar Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Yılmaz Y. idaresindeki 03 BH 838 plakalı kamyonet, kavşakta şehir içine 'U' dönüşü yapmak istediğinde aracının arka kısımlarına Hüseyin K. idaresindeki 11 AG 743 plakalı kamyonete çarptı. Ardından aynı istikamette seyreden Alperen E. idaresindeki 16 ABF 454 plakalı kamyonet duramayarak, 11 AG 743 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada 16 ABF 454 plakalı kamyonet sürücü Alperen E. (58) yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.