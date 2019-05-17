Biletler tükendi, arz ve talebe göre ek seferler koyulacak

Ramazan Bayramı tatilini memleketinde veya başka illerde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, seyahat firmalarına yoğun talepte bulununca biletler rezerve edilmeye başladı.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla şehirlerarası biletlerin bayrama 25 gün kala satılmaya başladığını belirten otobüs firma yetkilileri, bayram arası günlerde ise az da olsa bilet bulunabildiğini ifade ettiler.

Firma yetkilileri, Türkiye’nin her kentine seyahat talebinin arttığını Antalya, İstanbul ve İzmir’in en çok tercih edilen yerler olduğunu belirttiler.

Vatandaşların daha çok tatil yörelerine gitmek için bilet satın aldıklarını, artan yoğunluğu dikkate alan bazı otobüs firmalarının ek seferler koymak için hazırlıklara başladığını söylediler.

Vatandaşlardan gidiş bileti alırken dönüş için de yer ayırtmalarını isteyen firma yetkilileri, “Tatile ve memlekete gidişin bir de dönüşü olacak. Dönüş yolunda sıkıntı yaşamak istemeyenler tedbirlerini almalı” dediler.