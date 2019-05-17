Yeni eğitim- öğretim sistemiyle ilgili yapılan açıklamaların arından Bilgi kuramıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Liselerde zorunlu hale gelecek olan Bilgi kuramı dersiyle ilgili vatandaşlar, ‘Bilgi kuramı dersi nedir? Bilgi kuramı nedir?’ sorularına yanıt ararken Lise eğitiminde zorunlu olacak olan bilgi kuramı dersinin ne olacağı soruşturuluyor. Bilgi kuramı dersinin hedefi, öğrencilerin bilgi alanları arasındaki ilişkileri, kendi bakış açılarını ve bilginin paylaşıldığı toplumun bakış açılarını kavramalarını ister. Bilgi kuramı; bilginin nicelikselleştirilmesi ile alakalı bir uygulamalı matematik ve elektrik mühendisliği dalı olarak karşımıza çıkar. Peki, Bilgi Kuramı dersi nedir, ne işe yarar? Bilgi kuramı dersinin içeriği nedir? İşte merak ettiğiniz tüm soruların cevabı haberimizin ayrıntılarında…

BİLGİ KURAMI DERSİ NEDİR? BİLGİ KURAMI NE İŞE YARAR?

Bilgi Kuramı dersi öğrencilere bilginin doğasını sunarak Diploma Programında özel bir görev üstlenmektedir. Dersin hedefi, öğrencilerin bilgi alanları arasındaki ilişkileri, kendi bakış açılarını ve bilginin paylaşıldığı toplumun bakış açılarını kavramalarını ister.

Bilgi kuramı; bilginin nicelikselleştirilmesi ile alakalı bir uygulamalı matematik ve elektrik mühendisliği dalı olarak karşımıza çıkar. Bilgi kuramı; Claude E. Shannon tarafından güvenli bir biçimde veri depolama, sıkıştırma ve iletme gibi sinyal işleme işlemlerinin kısıtlarını bulmak adına geliştirilmiştir.

YENİ EİĞİTİM SİSTEMİ NASIL OLACAK?

12. sınıflarda ders saatleri azaltılıp destek çalışmaları getirilecek, ders sayısı azaltılacak, yeni lise sistemi ilk olarak 2020-21 yılında 9.sınıflardan başlayacak ve kademeli geçiş yapılacak, liselere Kariyer Ofisleri açılacak, yaparak uygulayarak öğrenme ağırlık kazanacak, her öğrenci üniversitedeki gibi kendi istediği dersleri seçecek, 12.sınıfta yenilikçi dersler gelecek ve Bilgi Kuramı zorunlu ders hâline gelecek…

YENİ EĞİTİM SİSTEMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni eğitim sistemi 18 Mayıs tarihinde Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanacak.

YENİ EĞİTİM SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Yarın açıklanacak yeni eğitim sisteminin ayrıntıları belli oldu.

İşte eğitimde yeni sistemin ayrıntıları:

1. Ders sayısı azalıyor.

2. Liselere Kariyer Ofisleri geliyor.

3. 12. Sınıflarda Ders saatleri azaltılıp destek çalışmaları geliyor.

4. Her öğrenci üniversitedeki gibi kendi istediği dersleri seçebiliyor.

5. Yeni lise sistemi ilk olarak 2020-21 yılında 9.sınıflardan başlıyor. Kademeli geçiş olacak.

6. Bilgi Kuramı zorunlu ders haline geliyor.

7. Yaparak uygulayarak öğrenme ağırlık kazanıyor.

8. 12.sınıfta çok enteresan yenilikçi dersler geliyor.

YENİ EĞİTİM SİSTEMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni eğitim sistemi 18 Mayıs tarihinde açıklanacak.