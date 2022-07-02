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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, dijital oyunlar kitap serisini erişime sundu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından, dijital oyunlar hakkında toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan dijital oyunlar kitap serisi, erişime açıldı. 'Dijital Oyunlar: Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler 1-2' başlıklı kaynak esere https://acikkaynak.gim.org.tr/ adresinden ulaşabiliyor.

AA2 Temmuz 2022 Cumartesi 10:01 - Güncelleme:
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Kurumdan yapılan açıklamaya göre, seriyle dijital oyunların bilinçli, güvenli ve etkin kullanımına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmak, açık kaynak pozitif içerik geliştirilmesine katkı sunmak ve bireylerin dijital oyunların yararları, zararları ve riskleri konusunda bilinç düzeylerini artırmak amaçlandı.

Kitaplarda, eğitici olduğu kadar birtakım riskleri de barındıran çevrim içi oyunların, güvenlik, kişisel gizlilik, istismar, mahremiyet, ayrımcılık, nefret söylemi, kumar, siber zorbalık, İslamofobi gibi konularda, zihinsel ve fiziksel olarak çocukların sağlıklarına verdiği zararlar bilimsel çalışmalarla ortaya konuldu.

Kitap serisinde bir ön söz kaleme alan BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, "Güvenli İnternet Merkezi'miz, açık kaynak olarak sunulan içerikleri desteklemekte ve bu kapsamda üretilen dijital içeriklerle bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgiye erişimin önündeki engelleri kaldırarak dijital okuryazar-üretir-korur-paylaşır yetisi ve farkındalığına katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

"Dijital Oyunlar: Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler 1-2" başlıklı kaynak esere https://acikkaynak.gim.org.tr/ adresinden ulaşabiliyor.

  • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
  • dijital oyunlar kitap serisi

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