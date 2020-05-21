İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8007
  • EURO
    7,4546
  • ALTIN
    378.82
  • BIST100
    103129
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bilim insanları araştırdı: Ev yapımı maskeler ve eşarplar da Kovid-19'un yayılmasını önleyebilir
Güncel

Bilim insanları araştırdı: Ev yapımı maskeler ve eşarplar da Kovid-19'un yayılmasını önleyebilir

Ev yapımı maskelerin ve eşarpların da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önleyebileceği bildirildi.

AA21 Mayıs 2020 Perşembe 12:35 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 12:39
ABONE OL

Sky News'in haberine göre, Edinburgh Üniversitesinde görevli bilim insanları, cerrahi maske, respiratör, hafif ve dayanıklı yüz siperi ve ev yapımı maske gibi yüzü örten 7 farklı malzemeyi test etti.

Bilim insanları testler sırasında kişi nefes aldığında ya da öksürdüğünde çıkan taneciklerin katettiği mesafe ve yönü ölçmek için bilgisayar teknolojisinden faydalandı.

Yapılan testlerde çıkış valfi bulunmayan maskelerin, virüsün nefesle yayılmasını yüzde 90'a kadar azalttığı gözlendi.

Bu noktada ev yapımı maskeler ve eşarplar dahil tüm örtülerin Kovid-19'un yayılmasını engelleme etkili olduğu görüldü.

Öte yandan testlerde tehlikeli taneciklerin, örtüler yüze düzgün yerleştirilmediğinde ve tıbbi kullanıma uygun değilse havaya kaçtığı keşfedildi.

Çalışma ekibinden doktor Ignazio Maria Viola, test ettikleri tüm örtülerin etkili olduğunu görmenin kendisini şaşırttığını söyledi.

Hafter milisleri hangara saklamıştı! Libya ordusu SİHA'yla imha etti

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.