Bilim insanları Rusya-Ukrayna Savaşı'nı masaya yatıracak

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, Akademi, bilime, kültüre ve tarihe verdiği önem doğrultusunda "Rusya'nın Ukrayna'yı İşgali ve Uluslararası İlişkiler Çalıştayı"nı, üyeleri ve uluslararası ilişkiler uzmanı bilim insanlarının katılımıyla 28 Mart'ta, TÜBA Ankara Merkez Ofisi'nde gerçekleştirecek.

Çalıştay, "Ukrayna-Rusya Savaşı Öncesi Yaşanan Gelişmeler", "Savaşın Boyutu" ve "Olası Gelecek Etkileri" olmak üzere üç oturum şeklinde programlandı.

Her oturumun alt başlığında ise savaşın Türkiye özelindeki, bölgesel bağlamdaki ve küresel boyuttaki etkileri bilimsel bakış açısıyla teorik ve pratik açılardan detaylandırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Rusya'nın uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Ukrayna topraklarına düzenlediği saldırılar sonrası süregiden savaşın tüm dünya uluslarının gündemini etkilediğini belirterek, "Türkiye jeostratejik konumu gereği bölgesinde yaşanan savaşların insani, siyasal, ekonomik ve sosyal tüm boyutlarını hissetmenin yanı sıra ritmik bir

diplomasiyle tüm çatışma bölgelerinde barışın tesisi için son ana kadar mücadele ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Savaşın her iki tarafla belli açılardan öneme haiz ilişkilerini tesis etmiş Türkiye için özenle takip edilmesi gereken konu olduğunu vurgulayan Şeker, TÜBA'nın üstlendiği misyonun da gereği savaşın uzman bilim insanlarıyla değerlendireceğini ve elde edilecek sonuçların Akademi tarafından raporlanarak kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.