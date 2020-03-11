Bilim Kurulu corona virüsü için toplanacak! Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta?

11 Mart 2020 Çarşamba 09:57 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 09:57

Bilim Kurulu corona virüsü için bugün toplanacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla toplanacak. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısına dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

SAĞLIK BAKANLIĞI BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla saat 13.30’da toplanacak.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 3 bakanın katılımıyla Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek toplantının ardından saat 16.30'da basın açıklaması yapılacak.

TÜRKİYE'DE İLK KORONAVİRÜS VAKASININ GÖRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı." dedi.

Koca, Bakanlıkta yaptığı basın toplantısında, Çin'in Vuhan kentinde 90 gün önce 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün başka pek çok ülkeye 1-2 hafta içinde bulaşmasına, ardından çok hızlı bir küresel yayılım göstermesine rağmen Türkiye'nin süreçte büyük bir başarı gösterdiğini söyledi.

Komşu ülkeler ve Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin aldığı sıkı tedbirleri uygulamadığını hatırlatan Koca, "Bizimse salgına karşı yürüttüğümüz strateji ve disiplinli eylem planında direncimiz hiç azalmadı, kat kat arttı." dedi.

Küresel salgınların kaçınılmaz tarafları olduğuna dikkati çeken Koca, şöyle devam etti:

"İnsanların ülkeden ülkeye her an hareket halinde olduğu bir dünyada direnç hangi düzeyde, tedbirler hangi keskinlikte olursa olsun bazı sonuçları önlemek maalesef mümkün değil. Eğer dünyayla ilişkimizi tümden kesmiş olabilseydik şu an karşınızda olmazdım. Bu an burada olmamın nedeni, bu saate dek gösterdiğimiz şeffaflık ve bunun devam edeceğinin teminatıdır. Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı.

"VERİLERE GÖRE TANI ERKEN KONULMUŞTUR"

Tanı, yüksek ateş ve öksürük şikayetinin sebebinin araştırılması sonucu konulmuştur. Hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler bu anlamda gözetim altındadır ve her biri şüpheli kabul edilmiştir. Hasta mahremiyetinin korunması açısından detaylı bilgilerin paylaşılması uygun bulunmamıştır. Bu ülkemizde görülen ilk vakadır. Verilere göre tanı erken konulmuştur. Virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır."

Koca, Türkiye'nin süreç boyunca bu olasılığa hazır olduğunu, yayılmayı önleyici tedbirler aldığını vurgulayarak, hastalığın ülkenin herhangi bir yerinde görülme ihtimaline karşı sağlık personeli ve hastane hazırlıklarının çok önceden bitirildiğini ifade etti.

"YURT DIŞINA LÜTFEN ZORUNLU OLMADIKÇA ÇIKMAYALIM"

Bu süreçte yurt dışı ile doğrudan veya dolaylı temasların olası sonucunun bir örnekte ortaya çıktığını dile getiren Koca, şunları söyledi:

"Yurt dışına lütfen zorunlu olmadıkça çıkmayalım. Bakanlığımızca bildirilen koronavirüsten korunma kurallarına mutlaka uyalım. Tedbirlerde anahtar kelimemiz 14'tür. Yurt dışından dönenler için 14 gün kuralı. Dönüşlerinde 14 gün kendilerini özellikle izole etmelerini istiyoruz. Aynı şekilde büyük çoğunluğumuzun koronavirüse karşı alacağı tedbirler için de anahtar kelimemiz yine 14'tür. Elleri tam hijyen sağlayacak şekilde yıkamaktan hangi durumda sağlık kuruluşuna başvurulacağına dek kurallar şeklinde her şey açıktır."