Bilim Kurulu gündemine aldı! 65 yaş üstüne hafta içi izin formülü

23 Mayıs 2020 Cumartesi 10:01 - Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 10:01

Türkiye’deki normalleşme adımlarının ilki olan AVM, berber ve kuaförlerinin açılmasının, vaka tablosuna olumsuz yansımaması, yeni açılımlara zemin hazırladı.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunda yapılan simülasyonlarda, bayramdan sonraki haftadan itibaren vaka sayılarının 500’lü rakamlara gerileyeceği görüldü. Bu durumda başta 65 yaş üstüne olmak üzere yeni serbestiler getirilmesi gündeme alındı. 65 yaş üstü vatandaşların, toplu taşıma kullanmamaları ve marketlere gitmemeleri kaydıyla hafta içinde bir veya iki gün dışarıya çıkmalarına izin verilmesi planlanıyor. Yirmi yaş altındakiler ise bir süre daha evde kalacak.

25 İLDE 2 HAFTADIR VAKA YOK

Anadolu’da birkaç şehir dışında tüm şehirlerin neredeyse ‘temiz şehir’ statüsüne geldiği, bu kapsamda 25 civarındaki ilde iki haftadan bu yana hiç vaka görülmediği, 40’tan fazla ilde ise günlük görülen ek vaka sayısının 10’un altında seyrettiği belirtildi. Bayramdaki dört günlük yasağın vaka tablosuna müspet yansımaları ile birlikte, 5 Haziran’dan itibaren il pandemi kurulları kendi şehirleri ile ilgili yeni kararlar alacak. Bu arada, çıktığı yerlerde hemen tedbir alınarak lokal izolasyonlarla virüsün yayılmasının engellendiğine işaret eden uzmanlar, önümüzdeki süreçte bunu daha çok kullanmayı planlıyor. Düğün, sinema, tiyatro, konferans gibi toplu olarak yapılacak faaliyetlerle ilgili yasaklar ise bir süre daha devam edecek. Bu tip faaliyetlere izin verilebilmesi için Türkiye’deki aktif vaka sayısının 100’ün altına düşmesi bekleniyor.