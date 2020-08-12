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Bilim Kurulu toplanıyor: Okullar açılacak mı?

Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Bugün gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından merakla beklenen soru cevabını bulacak.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 10:14 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 10:18
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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplanacak.

Kurul, vaka sayılarını değerlendirecek, "Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı, koronavirüse karşı hangi tedbirler alınacak?" sorularının cevabını tartışacak.

Son olarak Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri bu konuları ele almak üzere bir kez daha bir araya gelmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı, dün akşam saatlerinde bir açıklama yaparak değerlendirme sürecinin nihai aşamaya geldiğini duyurdu.

VAKA ARTIŞLARI GÜNDEMDE

Vaka sayılarındaki artış 1000'in üzerinde. Dalgalanmalar devam ediyor. Kurul son durumu değerlendirecek.

RUSYA'NIN AŞISI

Rusya'da ilk koronavirüs aşısı onay aldı. Seri üretimden önce Türkiye'nin aşı siparişi olacak mı? Bu gündem başlıklarıyla Koronavirüs Bilim Kurulu bir kez daha toplanacak. Bitiminde Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak 

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