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Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca açıklama yapacak

Bilim Kurulu Toplantısı'nda hangi kararlar alınacak? Sağlık Bakanı Koca birazdan açıklama yapacak...

03 Haziran 2020 Çarşamba 19:35 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 19:38
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İnanılmaz anlar! Ceylanı kurtarmaya çalışırken yılan saldırdı

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