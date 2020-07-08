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Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara koronavirüse daha kolay yakalanan kan grubunu açıkladı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, A kan grubu olanların koronavirüse yakalanma oranının daha yüksek olduğunu açıkladı.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:23 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:23
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, resmi Twitter hesabından yeni tip koronavirüs ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Kovid-19 ile kan grupları arasındaki ilişkiye değinen Kara, "COVID-19 kan grupları ilişkisi: A kan grubu olanlar, çok az olmakla birlikte, diğer kan gruplarına sahip olanlara göre daha kolay COVID-19 olurken, 0 kan grubu olanlar az oranda da olsa avantajlılar ve biraz korunuyorlar" ifadelerini kullandı.

Ateş Kara, mesajının devamında ise "Korunmanın esası mesafe, maske ve el yıkama, lütfen dikkat" diyerek, tedbiri elden bırakmama çağrısı yaptı.

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