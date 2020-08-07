Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Turan uyardı: Hastalığın şiddeti azalmadı

DHA 07 Ağustos 2020 Cuma 09:46 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 09:46

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Sema Turan, son zamanlarda artan vaka sayılarını DHA'ya değerlendirdi. Turan, pandemi sürecinin devam ettiğini hep vurguladıklarını söyledi. Turan, "Pandemi henüz bitmedi. Yaz aylarının getirdiği rehavet bu sorunun daha da çok artmasına ve dolaylı olarak da sayıların artışında etkili oldu. Halkımızı devamlı olarak uyarıyoruz. Tedirginliklerimizi paylaşıyoruz. Uyarıları ciddiye almamız gerektiğini iletiyoruz. Tedbirleri elden bıraktığımızda karşılaşacağımız durumun bu olacağını hep iletmiştik ve yine iletmeye devam ediyoruz. Duyarlılığımızı kaybetmememiz lazım" diye konuştu.

'TÜRKİYE’DE BEKLEDİĞİMİZ BİR ŞEYDİ'

Doç. Dr. Turan, alınan tedbirlere ne kadar iyi uyulursa hasta sayısının da o kadar azalacağına dikkat çekerek, "Özellikle yaz aylarında kalabalık mekanlarda bir araya gelmeler, maskesiz ve mesafesiz bir arada olmalar bu sonucu yaratıyor. Bu aslında tamamen bizim elimizde. Bir de bu sadece bizim ülkemizin değil aslında tüm dünyanın da sorunu. Dünyada da pandemi devam ediyor. Diğer ülkelerde artan vaka sayılarını da takip ediyoruz. Türkiye'de de beklediğimiz, beklenen bir şeydi aslında. Bu nedenle halkımızı tedbirlere sürekli konuştuğumuz gibi yine uymaya devam ediyoruz. Lütfen maskeye, mesafeye, el hijyenine, kalabalıklarda bulunmamaya dikkat edelim. Kendimiz için ve sevdiklerimiz için. Bu çok önem arz ediyor" dedi.

'HASTALIĞIN ŞİDDETİ AZALMADI'

Yaşanan vaka artışının beklenen bir durum olduğunu söyleyen Turan, "Bu olağan bir şey. Çünkü bu aldığınız önlemle ilişkili. Eğer önlemlerde bir gevşeme yaratırsanız sayılarda artış olur ve biz sağlık çalışanlarının özel ricası; önlemlere lütfen dikkat edin. Çünkü biz gerekli hizmeti vermeye devam edeceğiz, veriyoruz. Elimizden geldiğince gayret gösteriyoruz. Halkımızın bunu da bir şekilde düşünmesi gerekiyor" diye konuştu.

Doç. Dr. Turan, virüsün hastalar üzerinde ilk çıktığı zamanki etkisiyle şu anki etkisinin değişmediğini belirterek, "Kesinlikle değişen bir şey yok. Virüsün virülansı ile ilgili değişiklik olup olmadığı konusunda dünya üzerinde de çok ciddi araştırmalar yapılıyor. Burada önemli olan nokta bizim gördüğümüz hasta klinik seviyeleri. Hastaların klinik şiddeti benzer şekilde devam ediyor. O yüzden halkı uyarırken de söylediğimiz şey hep buydu. Hastalığın şiddeti azalmadı. Bunu unutmasınlar. Solunum açlığı çeken hastalarla yoğun bakımda mücadele eden bizler olayın ne kadar dramatik ve kötü olabileceğini görüyoruz. Önlem aldıkları sürece de buna ihtiyaçları kalmayacak. Bu tür uyarılarımıza devam edeceğiz" dedi.