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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs sivrisinek aracılığıyla bulaşmaz

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yaz öncesi merak edilen 'Koronavirüs sivrisinekten bulaşır mı?' sorusuna cevap verdi.

09 Mayıs 2020 Cumartesi 08:16 - Güncelleme: 09 Mayıs 2020 Cumartesi 08:16
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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüs salgınının sivrisinek aracılığıyla bulaşmayacağını açıkladı.

Prof. Dr. Ateş Kara, tüm dünyayı etkisi altına alan ve 278 binin üzerinde insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını için sıkça sorulan "Sivrisinekten bulaşır mı?" sorusuna yanıt verdi.

Ateş Kara, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "COVID-19 bugünkü bilgilerimize göre sivrisinekler veya ev sinekleri ile bulaşmıyor. Esas olarak konuşurken, öksürürken, hapşırırken ağız ve burnumuzdan çıkarttığımız küçük damlacıklar ile bulaşmakta. Ayrıca virüs ile kirlenmiş yüzeylere dokunulma sonrası ellerimiz ile bulaşabilir" ifadelerini kullandı.

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