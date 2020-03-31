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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik'ten ATM ve kapı şifreleri uyarısı

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, 'ATM ve bina girişlerindeki kapı şifreleri gibi yerlere dokunduktan sonra elimizi, ağzımıza ve gözümüze götürmeyelim. Mutlaka eller hemen yıkanmalıdır' dedi.

DHA31 Mart 2020 Salı 12:06 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 12:06
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Prof. Dr. İlhami Çelik, DHA'ya yaptığı açıklamada, virüsün bulaşma yollarıyla ilgili, "En çok bulaşma yolu ağızdan çıkan tükürük ve damlacıklardır. Biz 1 metre kabul ediyoruz mesafeyi. Çünkü çoğunluğu bu safhada göstermiş. Virüs hava yolu ile bulaşmıyor. Hava yoluyla bulaşan hastalıklar kızamık, kızamıkçık, su çiçeği, verem gibi diğer hastalıklardır. Hava yolu ile bulaşsaydı çok daha fazla insana bulaşırdı" dedi.

'ATM, KAPI ŞİFRELERİNE DİKKAT EDELİM'

ATM ve bina girişlerindeki kapı şifrelerine dokunulduğunda dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Çelik, "ATM ve diğer elektronik cihazlara dokunurken çok tehlikeli olabilir; ama bunun bir sonu yok. O ortamlarda virüs yaşayabilir. Böyle şeyler düşünürken psikopata bağlayacağız. Bu kadar tedirgin olmaya gerek yok. Ellerimizi yıkayalım, temiz olalım. ATM, bina girişlerindeki kapı şifreleri gibi yerlere dokunduktan sonra elimizi, ağzımıza ve gözümüze götürmeyelim. Mutlaka eller hemen yıkanmalıdır. Sosyal izolasyona dikkat etmeliyiz" diye konuştu.

'OTOBÜSTE, ASANSÖRDE MASKE TAKIN'

Maske kullanımına değinen Çelik, "Açık havada ve başkalarından uzakta iseniz maske takmanıza gerek yok. Sosyal izolasyon mesafesinden yani 1 metreden daha yakın kalacaksanız, kapalı ortama girmişseniz maske takmanızı öneriyoruz. Otobüste, minibüste ve asansörde maske tıkın. Ama dışarıda temiz havada yürürken yanınızda da kimse yokken maskenin gereği yok. Kendinizi boş yere sıkıntıya sokmuş oluyorsunuz. Çünkü maske ile nefes alıp vermek çok daha zor" ifadelerini kullandı.

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