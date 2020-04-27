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Bilim Kurulu üyesi Prof. Tevfik Özlü: Yaza koronavirüssüz girme umudumuz artıyor

Bilim Kurulu üyesi Prof. Tevfik Özlü, Türkiye'nin yaza koronavirüsten kurtulmuş bir şekilde girme umudunun arttığını söyledi.

27 Nisan 2020 Pazartesi 11:52 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 11:52
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Sağlık Bakanlığı'nın son açıkladığı koronavirüs salgınıyla ilgili rakamlar  umut verici olarak yorumlandı.

20 GÜNÜN EN DÜŞÜK VAKA TESPİTİ

Bakanlığın açıkladığı verilere göre, son 20 gündeki en düşük vaka tespiti yapıldı. Bunun yanında günlük vefat sayısı da 100 kişinin altına düştü.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Tevfik Özlü de Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan rakamların ardından, Twitter hesabından umut dolu bir paylaşım yaptı.

"YAZA KORONAVİRÜSSÜZ GİRME UMUDUMUZ ARTIYOR"

İyileşen hasta sayısının arttığına dikkat çeken Özlü, "Mor salkımlar açtı. Yaza koronavirüssüz girme umudumuz artıyor. Günlük vaka sayılarımız, test pozitiflik oranlarımız azalıyor. İyileşen hasta sayılarımız artıyor. Havuz boşalıyor. Sakın gevşemeyelim. Ne yaparak başarılı olduysak, aynen devam." ifadelerini kullandı.

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