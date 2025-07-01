Bilirkişi raporu dev vurgunu ortaya çıkardı! Kamunun 1 milyar lirasına çökmüşler

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu ile Organize Suçlar Bürosu koordinesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

SAVCILIK DÜĞMEYE BASTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu ile Organize Suçlar Bürosundan sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü uzun süredir gizlilikle ve büyük titizlikle yürüttüğü yolsuzluk operasyonunda bugün düğmeye bastı. Operasyon başsavcı Vekili Necati Kayaközü koordinasyonunda başlatıldı. 157 şüpheliden 120'si yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İZBETON 6 MİLYON LİRAYA YAKIN ZARARA UĞRATILDI

Sabah'ta yer alan habere göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonuyla ilgili çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat eden Örnekköy'deki kooperatif mağdurlarının kat karşılığı inşaat işlerine ilişkin inceleme yapıldı. Yapılan incelemede kooperatifler ve İZBETON A.Ş. arasında yapılan anlaşmalar sırasında yapılan usulsüzlükler ortaya çıktı. Örnekköy'deki işlerle ilgili 41 milyon 935 bin lira yolsuzluk yapıldığı tespit edildi. Bu konuyla ilgili nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı. Ayrıca Gaziemir ilçesindeki inşaat işleriyle ilgili İZBETON'un zararı tespit edilemezken, bu konuyla ilgili nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs suçunun oluştuğu ifade edildi.

İZBETON A.Ş.'nin 2021-2024 yılları arasında konaklama, seyahat, uçak bileti, yemek ve organizasyon giderlerine ilişkin ibraz edilemeyen usulsüzlükler sonucunda İZBETON'un 5 milyon 937 bin lira zarara uğratılarak nitelikli dolandırıcılık suçunun işlendiği belirlendi.

1 MİLYARLIK VURGUNA ARAÇ KİRALAMA KILIFI

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZBETON A.Ş. tarafından ÇEVLOG ve EGETEM isimli şirketlere araç kiralama işinin ihale edildiği belirlendi. Arvento kaydı olmayan araçlarla ilgili bilirkişi tarafından yaklaşık 1 milyar lira kamu zararı oluştuğu belirlendi. Araç kiralama işiyle oluşan 1 milyar liralık kamu zararı dudak uçuklattı.

KAMU ZARARA UĞRATILDI

Ayrıca İZBETON tarafından ONAS ve ASYOL isimli şirketlere araç ve iş makinesi kiralama işinin ihale edilmesi sonucu 18.9 milyon lira kamu zararına yol açıldığı anlaşıldı. Ayrıca İZBETON RAMER ve SİYAM firmalarına 'il sınırları içindeki ulaşım yollarında asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme yapılması işinin ihale edildiği, ihale sonucu yaklaşık 19 milyon lira kamu zararı oluştuğu ifade edildi. Bu ihalelerde 'edimin ifasına fesat karıştırma' suçunun işlendiği vurgulandı.