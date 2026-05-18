İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2026 Pazartesi / 2 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5816
  • EURO
    53,0641
  • ALTIN
    6673.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bilirkişi raporu duruşmayı karıştırdı! Beşiktaş'taki gece kulübü faciası davasında gerginlik
Güncel

Bilirkişi raporu duruşmayı karıştırdı! Beşiktaş'taki gece kulübü faciası davasında gerginlik

Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınına ilişkin 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında, bilirkişi raporuna tepki gösteren müştekiler ile sanık avukatları arasında tartışma yaşandı.

İHA18 Mayıs 2026 Pazartesi 14:50 - Güncelleme:
Bilirkişi raporu duruşmayı karıştırdı! Beşiktaş'taki gece kulübü faciası davasında gerginlik
ABONE OL

Beşiktaş Gayrettepe'de 2 Nisan 2024'te tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin yaşamını yitirdiği gece kulübü yangınına ilişkin 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilirken, duruşma öncesi adliye önünde toplanan müştekiler ve yakınları son bilirkişi raporuna tepki gösterdi.

Aileler adına yapılan açıklamada bilirkişinin reddi için başvuruda bulunulduğu aktarılarak, "16 katlı bir binanın bodrum katında onlarca sanayi tipi oksijen tüpü, kaynak makineleri ve yanıcı malzemelerin bulunduğu bir ortamın basit tadilat olarak değerlendirilmesi kabul edilemez. Raporda imzası bulunan bilirkişilerden biri geçmişte belediyede görev yapmıştır. Bu durum tarafsızlık konusunda çelişkilidir. Bu bir kaza değil, olası kasttır" denildi.

Ayrıca İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 14. duruşmaya 4 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar, avukatları ve müştekiler katıldı.

Duruşma esnasında müştekiler, 'Bilirkişi raporunu reddediyoruz' ifadelerini kullandı. Bunun üzerine müştekilerle ve sanık avukatları arasında tartışma yaşandı. Bu sırada bir müşteki fenalaşırken, mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi.

  • beşiktaş yangını
  • hayat kaybı
  • dava tartışma

ÖNERİLEN VİDEO

İhbara giden ekibe ateş açıldı! 2 polisimiz şehit oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.