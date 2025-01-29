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Bilirkişiyi ifşa eden Halk TV çalışanları adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' ve 'kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması' suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Barış Pehlivan ile Halk TV sunucusu Seda Selek adliyeye sevk edildi.

AA29 Ocak 2025 Çarşamba 11:24 - Güncelleme:
Bilirkişiyi ifşa eden Halk TV çalışanları adliyeye sevk edildi
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Başsavcılıkça, Halk TV yayınında, "bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp yayımladığının, ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiğinin" tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, söz konusu eylemlere iştirak ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Pehlivan ile Selek'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Pehlivan ile Selek, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker'in ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi.

  • Barış Pehlivan
  • Seda Selek
  • gözaltı

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