Güncel

Alanya'da bilişim dolandırıcılarına darbe

Antalya'nın Alanya ilçesinde bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

IHA10 Mart 2026 Salı 17:33 - Güncelleme:
ABONE OL

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün Alanya Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden A.Ö. (18), A.D. (18), E.Ö. (24), O.Ö. (27), T.Y. (18) ve M.B.Y. (24) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

