Bilişim Vadisi Bigg Projesi için başvuru tarihi uzatıldı

Bilişim Vadisi'nin uygulayıcı kuruluş olduğu ve Bireysel Genç Girişim (BiGG) adıyla bilinen TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 1512 – Girişimcilik Destek Programı, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değerli ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek girişimlere dönüştürebilmeleri için girişimcileri her alanda destekliyor. Bilişim Vadisi BİGG projesi ile Türkiye'nin batısından doğusuna iş fikri potansiyeli yüksek girişimcilere ve öğrencilere ulaşılması hedefleniyor. Teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini nitelikli iş planlarına dönüştüren Bilişim Vadisi BİGG projesi; girişimcilere 450.000 TL'lik sermaye desteği sunuyor.

KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

Projeye akıllı üretim sistemleri, enerji ve temiz teknolojiler, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme alanına yönelik girişimler başvuru yapabilecek. Programa başvuruda bulunacak kişilerde; Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora programına kayıtlı öğrenci ya da mezun olmuş olması, ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamış olması ve daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olması şartı aranıyor.

BİLİŞİM VADİSİ BİGG, SUNDUĞU AVANTAJLARLA GİRİŞİMCİLERİNİ BEKLİYOR!

Bilişim Vadisi BİGG ile proje sahipleri teknik mentorluk ve girişimci mentorluğu desteğinden yararlanırken, potansiyel müşteri ve partnerlere de erişebilecek. Bilişim Vadisi'nin ortağı olduğu Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarından öncelikli yararlanma imkanına sahip olacak girişimciler, şirket kuruluş ve patent başvuru desteği de alabilecek. Yatırımcı ağlarına erişim olanağına sahip olacak girişimciler, iş fikri gelişimine ve iş planına yönelik eğitimler alacak. Ayrıca Bilişim Vadisi Kuluçka Merkezi'nin ortak alan imkanlarına da erişim sağlayabilecek.