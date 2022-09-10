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Bilişim Vadisi'nde düzenlenen oyun geliştirme yaz kampı sona erdi

Kocaeli'deki Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Kümelenme Merkezi (DIGIAGE) tarafından düzenlenen Oyun Geliştirme Yaz Kampı ve Global Ekosistem Buluşması sona erdi.

AA10 Eylül 2022 Cumartesi 17:16 - Güncelleme:
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Gebze Yerleşkesi'ndeki kampta katılımcılar, "HyperCasual" oyunlar başta olmak üzere "midcore" ve "consol" proje tasarımlarıyla yeni nesil "metaverse", "blokchain", "NFT" ve "VR" oyun projelerini geliştirmeye odaklandı.

Takımlar, daha sonra geliştirdikleri oyunların sunumunu gerçekleştirdi.

DIGIAGE Direktörü Emre Yıldız, AA muhabirine, 50 takımın sunumlarını gerçekleştirdiğini, takımların 5'er dakika aralarla geliştirdikleri oyunları anlattığını söyledi.

Bugün sadece 2 "HyperCasual" oyun sunumu yapıldığını aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu, aslında ekosistemin nasıl geliştiğini gösteriyor. Bizim için sevindirici, arkadaşlarımız PC'ye, konsol oyunlarını tanıttılar. Oldukça hikaye derinliği ve karakteri olan işlerdi. Bizim için kamp bereketli ve güzel geçti, mutluyuz. Yaz ve kış olmak üzere 2 oyun kampımız oluyor. Yaz kampımızda biraz daha az bilenleri ve ilgili olanları alıyoruz çünkü onların da ekosisteme dahil olmasını istiyoruz. Şimdi kış kampımızın duyurularına çıkıyoruz. Kış kampımız şirketleşme potansiyeli olan arkadaşlarımızı davet ettiğimiz ve direk onların şirketleşmesi için hızlandırıcı bir program olacak."

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