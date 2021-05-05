'Bill Gates bizi Covid-19'dan kurtaramaz, çünkü milyarderlerin yararına değil'

star.com.tr 05 Mayıs 2021 Çarşamba 02:41 - Güncelleme: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 02:41

Dünya Sağlık Örgütü geçen yıl yeni tip koronavirüsün hayvan kaynaklı olduğunu onaylasa da, virüsün insan yapımı olduğuna dair komplo teoriler ve iddialar gündemden düşmedi.

Bu okların hedeflerinden biri de, Microsoft'un kurucu ortağı milyarder Bill Gates...

Yıllar boyunca servetini özellikle Bill & Melinda Gates Vakfı aracılığıyla bir dizi benzer sağlık girişimi için kullanan Gates'in, 'yararsız tüketicilerin nüfus azaltımı' için yaptığı çalışmalar tepkilere neden olmuştu.

ABD Maryland merkezli ilaç şirketi Novavax'in Kovid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmalarının arkasında da Gates'in olduğu ortaya çıkınca insanlar, 'nüfus azaltımı' için çalışan birinin bunu neden yaptığına dair farklı teoriler ortaya attı.

Dünya nüfusunu azaltmak isteyen Gates'in bugüne kadarki en büyük bağış olan 388 milyon dolarlık ödeneği ile kurulan halk sağlığı vakfı 'Salgın Hazırlık ve Buluş Koalisyonu (CEPI) tarafından fonlanana aşı çalışmaları, kesinlikle kimseye güven vermedi.

Öte yandan Gates, yatırım yaptığı ilaç firmalarının Covid-19 aşılarının patentini paylaşmayacağını açıkça belirtti.

Bill Gates ve vakfı, patent konusundaki katı tutumları nedeniyle fikri mülkiyetin kamu yararı için yeniden şekillendirilmesi konusundaki fırsatı kasıtlı olarak boşa harcamakla suçlanıyor.

Dünyadaki sera gazını azaltmak için yapay ete geçilerek inekleri ortadan kaldırma fikri de, Gates'in son dönemde sık sık dillendirdiği bir diğer fikir.

'GATES HİÇBİR ŞEYİ DÜZELTMEYECEK... ÇÜNKÜ ONLARIN ÇIKARINA DEĞİL'

Gates'in 'Covid-19, yalan haberler ve sera' gazına karşı mücadelesine dikkat çeken Amerikalı gazeteci Bradley Blankenship, Rusian Today için kaleme aldığı bir makalede, 'Bill Gates gibi milyarderler bizi Covid'den kurtarmayacak veya iklim krizini düzeltmeyecek. Çünkü onların çıkarına değil.' ifadelerini kullandı.

Blankenship makalesinde, Gates ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Bir multimilyarder, Microsoft kurucu ortağı ve 'hayırsever' Bill Gates kesinlikle iyi bir insan değil. Aslında, gerçekten iğrenç biri olduğunu söyleyebilirim. Yakın zamanda 27 yıllık karısından ayrıldığını açıkladığı için değil. Ancak, tek bir şey söylemek gerekirse, kendisi ve onun gibileri, yararlanacağı sistemi korumak için Covid-19 aşılarını insanlardan, özellikle de güney yarım küredeki yoksul insanlardan kaçırmadan doğrudan sorumludur.

Milyarderlerin halk sağlığını pek umursamadığını belirten Blankenship sözlerini şöyle sürdürdü:

Gates ve Big Pharma arkadaşları bizi Covid-19'dan kurtaramaz, tıpkı Mark Zuckerberg'in bizi "yalan haberlerden" kurtaramadığı gibi, Elon Musk da bizi bu ölmekte olan gezegenden ve Warren Buffett liderliğindeki milyarderler koalisyonundan kurtaramaz. Amerika'nın çuvallamış sağlık sistemi sorununu çözemedi. Çünkü bu sorunları gerçekten çözmek onların çıkarlarına ters.

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