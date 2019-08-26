2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerinde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlanarak 20 Ağustos'ta açıklandı. Sınav sonuçlarının ardından gözler heyecanla kayıt dönemine çevrilmişti. BİLSEM için kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt işlemlerini bugünden itibaren yapabilecekler. Öğrenciler ve veliler BİLSEM kayıtları için gerekli belgeler neler? BİLSEM kayıtları nasıl, nereden yapılacak? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. BİLSEM kayıtlarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

BİLSEM KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

1- Kayıt Formu

2- Veli Muvafakat Belgesi

3- Öğrenci Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4- 2 Adet Fotoğraf

5- Örgün eğitim kurumundan alınan öğrenci belgesi

BİLSEM KAYITLARI NASIL, NEREDEN YAPILACAK?

Bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanan öğrenciler 26 Ağustos-13 Eylül 2019 tarihleri arasında bulundukları il/ilçeye en yakın BİLSEM'e başvurarak kayıt işlemlerini yapabilirler.

İTİRAZLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmelere ilişkin itirazlar; 22-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında öğrenci velisi tarafından il millî eğitim müdürlüklerine yapılacaktır.

BİLSEM MÜLAKATLARINA KAÇ KİŞİ ALINDI?

BİLSEM'de bu yıl 134 bin 701 öğrenci değerlendirmeye alındı. Bakanlığın verilerine göre, bu yıl grup tarama sürecinin ardından yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınan öğrenci sayısında 3 katın üzerinde artış kaydedildi.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri; örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri, 81 ilde 135 merkezde hizmet vermektedir.