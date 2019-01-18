BİLSEM Öğretmen atama başvuru sonuçları açıklandı mı? 2019 MEBBİS öğretmen girişi seçme ve atama sonuçları ne zaman açıklanır? sorularına yanıt arayan öğretmen adayları için detayları bu haberimiz üzerinde derledik. 2019 yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Buna göre 2019 yılının takvimine göre, BİLSEM başvuru ve başvuruları sona erdi ve sonuçlar bekleniyor. MEB 2019 yılın takvimine göre, BİLSEM başvuru ve başvuruya ait onay süreci 17 Ocak'ta sona erdi. BİLSEM öğretmen başvuru işlemleri https:/mebbis.meb.gov.tr internet adresi üzerinden, Öğretmen seçme ve atama sürecine ilişkin iş ve işlemlerin kılavuzda yer alan hükümler doğrultusunda gerçekleştirildi. BİLSEM başvurularının tamamlanması ardından 81 ilde bin 18 öğretmenin ataması yapılacak. İşte BİLSEM Öğretmen atama başvuru sonuçları ile ilgili MEB'ten gelen açıklama

9 Ocak’ta başlatılan BİLSEM öğretmen başvuru ve başvuruya ait onay süreci için verilen süre bitti.



Öğretmen seçme ve atama sürecine ilişkin iş ve işlemlerin kılavuzda yer alan hükümler doğrultusunda yapılması gerekmektedir. BİLSEM başvurularının tamamlanması ardından 81 ilde bin 18 öğretmenin ataması yapılacak.

2019 ÖĞRETMEN BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



2019 Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu’nda göre, başvuru sonuçları 28 Ocak 2019 tarihinde açıklanacak. Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar 25 Şubat 2019 tarihinde ilan edilecek.

MEBBİS ÖĞRETMEN GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN



MEBBİS ÖĞRETMEN GİRİŞİ NASIL YAPILIR?



https://mebbis.meb.gov.tr/ sayfası üzerinden öğretmenler Kullanıcı adı veya TC kimlik no ve şifre girdikten sonra MEBBİS ekranına ulaşabiliyor. Ayrıca MEBBİS üzerinden e-devlet platformuna da giriş yapılabiliyor.

DEĞERLENDİRMELER NASIL YAPILIYOR?

1) Onay birimlerinin onay işlemini tamamlamalarından sonra atama takvimi doğrultusunda başvurular il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

2) Değerlendirmede, başvuru formunda puan alınan her bir kritere ilişkin eklenen belgeler kontrol edilecektir. Eksik ya da geçersiz belge tespit edilmesi durumunda ilgili kriterden alınan puan değerlendirme dışı bırakılacaktır.

3) İldeki bilim ve sanat merkezlerinde kontenjan bulunmayan alanlarda yapılmış başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4) Ek 2: Değerlendirme Kriterleri Formu doğrultusunda kriter ve belge kontrolü sonuçlarına göre alanlar bazında belirlenen gerekçeli puan listesi, en yüksek puan alan öğretmenden başlamak üzere il millî eğitim müdürlüklerince internet sitesinden ilan edilecek ve Bakanlığa bildirilecektir. Öğretmene Öğrencisinden Silahlı Saldırı

5) Ek 2: Değerlendirme Kriterleri Formu üzerinden yapılan değerlendirme sonuçlarına ait itirazların il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilmesi sonucunda alanlar bazında belirlenen gerekçeli puan listesi, en yüksek puan alan öğretmenden başlamak üzere il millî eğitim müdürlüklerince internet sitesinden ilan edilecek ve Bakanlığa bildirilecektir.

6) Sözlü sınava hak kazanan adayların listesi, Ek 2: Değerlendirme Kriterleri Formu’ ndan elde edilen puanlar doğrultusunda ildeki bilim ve sanat merkezlerinin alanlar bazındaki kontenjanın 3 (üç) katı olacak şekilde en yüksek puandan başlamak üzere belirlenecek ve Bakanlık tarafından yayımlanacaktır.

7) Sözlü sınava girecek adayların sınava ilişkin tarih, saat ve yer bilgileri Bakanlıkça ilan edilecektir.

SÖZLÜ SINAV NASIL YAPILIYOR?

1) Sözlü sınav; Bakanlıkça belirlenen bölge merkezlerinde, bölge sözlü sınav komisyonları tarafından yapılacaktır.

2) Sözlü sınava katılacak öğretmenler sözlü sınav tarihinde valiliklerce “görevli izinli” sayılacaktır. Bakanlıkça kendilerine herhangi bir yolluk veya yevmiye ödenmeyecektir.

3) Sözlü sınav, Ek 3: Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme Sözlü Sınav Değerlendirme Formu’na göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

TERCİHLER VE ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

1) Sözlü sınava giren adayların tercih yapmaya esas puanları, il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından Ek 2: Değerlendirme Kriterleri Formu üzerinden belirlenen puanın %60’ı ile sözlü sınavdan alınan puanın %40’ı toplanarak belirlenecektir.

2) Sözlü sınava girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

3) Alanlara göre sözlü sınava giren adayların tercih yapmaya esas puanları, Bakanlık tarafından http://www.meb.gov.tr/ adresinde yayımlanacaktır.

4) Tercih yapmaya esas puanı 40 ve üzeri olan adaylar, atama döneminde görev yaptıkları ilde alanlarında kontenjan bulunan bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecektir.

5) Adayların tercihleri doğrultusunda atamalar, alanlara göre tercih yapmaya esas puan üstünlüğüne göre atama t akviminde belirtilen tarihler arasında Bakanlıkça yapılacaktır.

6) Adayların tercihleri doğrultusunda tercih yapmaya esas puanların eşitliği hâlinde Ek 2: Değerlendirme Kriterleri Formu puanı fazla olan adaya öncelik verilecektir. Eşitliğin bozulmaması durumunda hizmet süresi az olan adayın atamasına öncelik verilecektir. Eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir.

7) 40 ve üzeri puan almış adaylardan ataması gerçekleşmeyenlerin puanları geçerliliğini yitirecektir.

8) Atama sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmî internet sitesinde ilan edilecektir.

SINAV NE ZAMAN YAPILACAK

Grup tarama uygulamasına girecek öğrencilerin randevuları il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri modülü üzerinden 24 Aralık 2018- 04 Ocak 2019 tarihleri arasında hafta sonları 09.00, 10.15, 11.30, 13.30, 14.45, 16.00 saatlerinde günlük altı oturum olacak şekilde planlanacak.

Grup tarama uygulamasına girecek öğrencilerin uygulamaya giriş belgeleri 08 Ocak 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi “Sınav İşlemleri” modülünde yayımlanacak. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı okul idaresi tarafından alınarak onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilerek veliler bilgilendirilecektir.

Grup tarama uygulaması 81 ilimizde, il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen merkezlerde 19 Ocak-24 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacak.

Grup tarama uygulama sonuçları 29 Mart 2019 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinde açıklanacak. Sonuçlar öğrencin T.C. kimlik numarası ile öğrenilebilecektir.

Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak bireysel değerlendirme randevuları il tanılama sınav komisyonları tarafından 22 Nisan-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlanacak şekilde planlanacak

Genel zihinsel yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin randevu bilgileri 16 Nisan 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi “Sınav İşlemleri” modülünde yayımlanacak. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı okul idaresi tarafından alınarak onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilerek veliler bilgilendirilecektir.

Öğrencinin bilim ve sanat merkezinde eğitim almaya hak kazanıp kazanmadığı 19 Temmuz 2019 tarihinde http://meb.gov.tr ve http://orgm.meb.gov.tr adreslerinden duyurulacak

Görsel sanatlar yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin randevu bilgileri 16 Nisan 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi “Sınav İşlemleri” modülünde yayımlanacak. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı okul idaresi tarafından alınarak onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilecek ve veliler bilgilendirilecektir.

Müzik yetenek alanında yapılacak olan bireysel değerlendirme randevuları il tanılama sınav komisyonları tarafından 22 Nisan-12 Temmuz 2019 tarihinde tamamlanacak şekilde planlanacak

Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin randevu bilgileri 16 Nisan 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi “Sınav İşlemleri”modülünde yayımlanacak. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı okul idaresi tarafından alınarak onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilecek ve veliler bilgilendirilecektir.

Bilim ve sanat merkezlerine yerleştirme sonuçları, bireysel değerlendirmeler tamamlandıktan sonra 19 Temmuz 2019 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinden açıklanacak.

BİLSEM SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Bilim ve sanat merkezlerine yerleştirilecek olan öğrencileri tanılama süreci olarak bilinen Bilsem 12 -16 Kasım 2018 tarihleri arasında il milli eğitim müdürlükleri tarafından il tanılama sınav komisyonu oluşturulacak. Öğrenci seçim sürecinde belirlenen sınıf düzeyinde derse giren sınıf öğretmenleri 19 -30 Kasım 2018 tarihlerinde özel yetenekli öğrencilerin özellikleri özel yetenekli öğrencilere sorulan özel eğitim hizmetleri hakkında bilgilendirme toplantısı yapacak.

Sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilecek öğrencilerin gözlem formları 03-14 Aralık 2018 tarihleri arasında e-okul Yönetim Bilgi Sistemi (İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri/Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Seçimi Gözlem Formu) üzerinden doldurulacak.

Aday gösterilen ve e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden gözlem formu doldurulan öğrencilerin hangi yetenek alanından aday gösterildiği 17-21 Aralık 2018 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.

MEBBİS/BİLSEM İşlemleri modülü üzerinden 24 Aralık 2018- 04 Ocak 2019 tarihleri arasında hafta sonları 09.00, 10.15, 11.30, 13.30, 14.45, 16.00 saatlerinde günlük altı oturum olacak şekilde planlanacak.

BİLSEM BAŞVURU FORMU

Sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilecek öğrencilerin gözlem formları 03-14 Aralık 2018 tarihleri arasında e-okul Yönetim Bilgi Sistemi (İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri/Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Seçimi Gözlem Formu) üzerinden doldurulacak.

Aday gösterilen ve e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden gözlem formu doldurulan öğrencilerin hangi yetenek alanından aday gösterildiği 17-21 Aralık 2018 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.

Öğrencinin aday gösterildiği yetenek alanlarında bir değişiklik yapılması söz konusu ise gerekli düzeltmelerin 17-21 Aralık 2018 tarihleri arasında e-okul Yönetim Bilgi Sistemi (İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri/Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Seçimi Gözlem Formu) üzerinden yapılması gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra öğrencinin yetenek alanı ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılması söz konusu olmayacak.

KAYITLARI YAPILAN ÖĞRENCİLERE NASIL BİR EĞİTİM VERİLİR?

Kayıtları yapılan öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi ölçüldükten sonra Bilim ve Sanat Merkezlerinde;

a) Uyum (Oryantasyon), b) Destek Eğitimi; 1) İletişim Becerileri, 2) Grupla Çalışma Teknikleri, 3) Öğrenme Yöntemleri, 4) Problem Çözme Teknikleri, 5) Bilimsel Araştırma Teknikleri, 6) Yabancı Dil, 7) Bilgisayar, 8) Sosyal Etkinlikler, c) Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme, ç) Özel Yetenekleri Geliştirme, d) Proje Üretimi/Yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar.

Programların belli bir tamamlama süresi bulunmamakta olup öğrenci programlarda kendi öğrenme hızına göre ilerler. Öğrenciler program aşamalarındaki performans, istek, gayretli olmalarına ve devamlarına bağlı olarak eğitimlerine liseyi bitirene kadar devam edebilir. Tüm programlar öğrenci merkezli, disiplinler arası, modüler yapıda; öğrencilerin yaratıcılığını, sorunlara farklı yaklaşım ve çözüm bulma becerilerini geliştirecek ve yetişkinlik dönemlerindeki şartlara hazırlayacak nitelikte bireyselleştirilerek hazırlanır. Programların uygulanmasında okuldan tamamen farklı özel eğitim yöntem ve teknikleri, özel materyaller ve özel eğitim ortamları kullanılır. Bilsem’lerde bireysel eğitim esas olmakla birlikte öğretmen, mekan vb. kısıtlılıklar nedeniyle çoğunlukla 3-5 kişilik küçük gruplarla eğitim yapılır. Bilim ve Sanat Merkezlerindeki eğitim, öğrencilerin örgün eğitimlerinden farklı olarak gerçekleştirilir. Okullarında öğrenciler geçer not alma ve sınavlara hazırlanma amacıyla hareket ederken, Bilsem’ in yapısında sınıf geçme, not alma vb. amaçlar yer almaz. Bunun yerine süreç odaklı, proje tabanlı öğretim modeliyle öğretim sağlanır ve öğrencilerin istenilen niteliklere uygun projeler gerçekleştirmeleri beklenir.

BİLSEMLERDE EĞİTİM DÖNEMLERİ NE ZAMANDIR?

Bilsem’ lerde eğitim-öğretim; birinci dönem (Eylül-Ocak), ikinci dönem (Şubat-Haziran) ve Temmuz, Ağustos (yaz okulu, öğrenci kampları) aylarını kapsayacak şekilde yılda üç dönem halinde düzenlenir. Öğrenci kayıtlı olduğu örgün eğitim okulunda sabahçı ise öğleden sonra Bilsem’ de, öğlenci ise sabah Bilsem’ de ve tam gün eğitim görüyorsa akşam BİLSEM’ de olacak şekilde eğitime alınır. Her eğitim döneminde devamsızlık süresi eğitim süresinin %30’ unu geçemez. Mazeret göstermeksizin bu süreyi aşan veya programa katılmayan öğrencilerin kaydı silinir.

BİLSEMLERDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrencilere, akademik başarıyı ölçmeye yönelik herhangi bir işlem uygulanmaz, sınav yapılmaz, ölçme ve değerlendirmelerde puan ya da not kullanılmaz. Uygulanan eğitim programlarının her aşamasında Gözlem Formları kullanılarak izleme ve değerlendirme yapılır ve programın sonunda programı tamamlayan öğrencilere "Program Tamamlama Belgesi" verilir.

Aday Gösterilen Öğrencilere Ait Gözlem Formlarının Doldurulma Süreci

a) 2018-2019 eğitim öğretim yılında ilkokul 1, 2 ve 3. sınıfa devam edip genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarında akranlarından ileri düzeyde farklılık gösterdiği düşünülen öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından gözlem formlarının doldurulması ile öğrenci seçim süreci başlayacaktır.

b) Sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilecek öğrencilerin gözlem formları 03-14 Aralık 2018 tarihleri arasında e-okul Yönetim Bilgi Sistemi (İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri/Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Seçimi Gözlem Formu) üzerinden Şekil 1’de belirtilen aşamalar izlenerek doldurulacaktır.

ÖNEMLİ: Tanılama takviminde belirtilen gözlem formlarının doldurulma süresi geçtikten sonra aday gösterme işlemi yapılamayacaktır.

c) Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecektir (genel zihinselgörsel sanatlar, genel zihinsel-müzik, görsel sanatlar-müzik). Öğrenci bir önceki eğitim öğretim yılında bir yetenek alanından BİLSEM’e kayıt hakkı kazanmış ise bu yıl da başka bir yetenek alanından aday gösterilebilecektir.

d) Gözlem formu doldurulduktan ve kaydetme işlemi tamamlandıktan sonra öğrencinin hangi yetenek alanlarından aday gösterildiğini belgeleyen rapor çıktısı e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden (2 nüsha) alınacak ve bu belgeler sınıf öğretmeni ile okul idarecisi tarafından imzalanacak, okul idaresi raporun bir nüshasını imza karşılığında veliye teslim edecek, bir nüshasını ise okulda muhafaza edecektir.

e) Aday gösterilen ve e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden gözlem formu doldurulan öğrencilerin hangi yetenek alanından aday gösterildiği 17-21 Aralık 2018 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

f) Öğrencinin aday gösterildiği yetenek alanlarında bir değişiklik yapılması söz konusu ise gerekli düzeltmelerin 17-21 Aralık 2018 tarihleri arasında e-okul Yönetim Bilgi Sistemi (İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri/Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Seçimi Gözlem Formu) üzerinden yapılması gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra öğrencinin yetenek alanı ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılması söz konusu olmayacaktır.

BİLSEM SINAVI NEDİR?

Sınıf öğretmenleri tarafından Bilim ve Sanat Merkezleri’nde eğitim almaya aday gösterilen yetenekli öğrencilerin yeterliliğini test eden aşamalı sınavlardır.