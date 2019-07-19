29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6407
  • 6,3476
  • 260.446
  • 102445
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

BİLSEM sonuçları 2019 açıklandı mı? BİLSEM sonuçları 2019 saat kaçta, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak olan 2019 BİLSEM sonuçları son dakika açıklamaları anbean takip ediliyor. Peki, BİLSEM sonuçları 2019 açıklandı mı? BİLSEM sonuçları 2019 saat kaçta, ne zaman açıklanacak? MEB tarafından BİLSEM mülakat sonuçlarını 19 Temmuz Cuma günü açıklayacağını duyurmuştu. Öğrenciler ve velileri heyecan içinde BİLSEM sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. BİLSEM sonuçları henüz açıklanmadı. Mülakat sonuçlarını haber sayfamızdan takip edebilirsiniz. Vatandaşlar sonuçlar açıklandıktan sonra, ‘BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak? BİLSEM sonuçlarına nasıl itiraz edilir?’ sorularının yanıtını merak ediyor. 2019 BİLSEM sonuçlarıyla ilgili merak ettiğiniz tüm ayrıntılar haberimizde…

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

‘BİLSEM sonuçları 2019 açıklandı mı? BİLSEM sonuçları 2019 saat kaçta, ne zaman açıklanacak?’ sorularına öğrenciler ve velileri tarafından arama motorlarında yanıt aranıyor. 12 Nisan’da sona eren mülakatlar sonrası öğrenciler ve velileri büyük biri heyecanla bugünü bekliyorlardı. 2019 BİLSEM mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. MEB tarafından 19 Temmuz Cuma günü (bugün) yapılana son dakika BİLSEM sonuçları duyurularını sayfamızdan takip edebilirsiniz. Peki, BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak? BİLSEM sonuçlarına nasıl itiraz edilir? Mülakat sonuçları bugün açıklandıktan sonra bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 22-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak. BİLSEM'de bu yıl 134 bin 701 öğrenci değerlendirmeye alındı.

 
2019 BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
 
BİLSEM mülakat sonuçları 19 Temmuz 2019 tarihinde erişime açılacak. MEB sonuçların açıklanacağı saat ile ilgili bir bilgi yayınlamadı.
 
BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
 
Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin 19 Ağustos-6 Eylül 2019 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.
 
BİLSEM MÜLAKATLARINA KAÇ KİŞİ ALINDI?
 
BİLSEM'de bu yıl 134 bin 701 öğrenci değerlendirmeye alındı. Bakanlığın verilerine göre, bu yıl grup tarama sürecinin ardından yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınan öğrenci sayısında 3 katın üzerinde artış kaydedildi.
 
SONUÇLARA İTİRAZ BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?
 
Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 22-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak.
 
BİLSEM NEDİR?
 
Bilim ve sanat merkezleri; örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.
 
Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri, 81 ilde 135 merkezde hizmet vermektedir.

 

Yavuz Kıbrıslılara puslu havada göründü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

21 günlük eğitimle 3 bin 500 TL maaşla iş imkanı

21 günlük eğitimle 3 bin 500 TL maaşla iş imkanı

"Türkiye'de tarihi bir ana denk geldim"

'Türkiye'de tarihi bir ana denk geldim'

İki yüzlü tavır... ABD, F-35'leri Yunanistan'a verecek!

İki yüzlü tavır... ABD, F-35'leri Yunanistan'a verecek!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Kilosu 120 bin dolar... Yerli üretim için çalışıyorlar

Kilosu 120 bin dolar... Yerli üretim için çalışıyorlar

4 bilezikle girdi! Şimdi paraya para demiyor!

4 bilezikle girdi! Şimdi paraya para demiyor!

Jetler sınır ötesindeki terör yuvalarını dağıtıyor

Jetler sınır ötesindeki terör yuvalarını dağıtıyor

CHP'li başkandan skandal icraat: Kendisini müdür yaptı, çift maaşı cebe attı

CHP'li başkandan skandal icraat: Kendisini müdür yaptı, çift maaşı cebe attı
 

POPÜLER HABERLER

Türk jetlerinden kaçan PKK´lıları köylüler döverek çıkardı

Türk jetlerinden kaçan PKK´lıları köylüler döverek çıkardı

455 yıllık Kur'an-ı Kerim restore ediliyor: Altını balla eziyorum

455 yıllık Kur'an-ı Kerim restore ediliyor: Altını balla eziyorum

YKS tercih kılavuzu yayınlandı! Üniversite taban ve tavan puanları belli oldu

YKS tercih kılavuzu yayınlandı! Üniversite taban ve tavan puanları belli oldu

İş arayana 900 lira destek

İş arayana 900 lira destek

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA