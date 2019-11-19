BİM 19 Kasım Salı aktüel ürünleri neler? BİM aktüel ürünler kataloğu yayında!
BİM 19 Kasım Salı aktüel ürünleri neler? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından merak ediliyor. BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. Müşterilerine uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünler sunan BİM markete bu hafta yine birbirinden güzel ürünler gelecek. Salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. BİM'de bu hafta; Erkek Boxer 2'li 12,90 TL'den, Kadın Yüksek Bel Bato Slip 3'lü 9,95 TL'den, Kadın Slip 5'li 14,90 TL'den, Kadın - Erkek Konfor Çorap 5,95 TL'den, Genç Kız Kaplı Penye Sütyen 12,90 TL'den, Kadın - Erkek Havlu Taban Patik Çorap 2'li 5,95 TL'den ve Kız - Erkek Çocuk Slip 5'li 12,90 TL'den satılacak. BİM 19 Kasım Salı aktüel ürünler listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. BİM 19 Kasım Salı aktüel ürünleri neler? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Müşterilerine uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünler sunan BİM'e bu hafta yine birbirinden güzel ürünler gelecek. Salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler yoğun ilgi görüyor. BİM'de bu hafta; Erkek Boxer 2'li 12,90 TL'den, Kadın Yüksek Bel Bato Slip 3'lü 9,95 TL'den, Kadın Slip 5'li 14,90 TL'den, Kadın - Erkek Konfor Çorap 5,95 TL'den, Genç Kız Kaplı Penye Sütyen 12,90 TL'den, Kadın - Erkek Havlu Taban Patik Çorap 2'li 5,95 TL'den ve Kız - Erkek Çocuk Slip 5'li 12,90 TL'den satışa sunulacak. BİM 19 Kasım aktüel ürünler kataloğu sizlerle..
BİM 19 KASIM SALI AKTÜEL ÜRÜNLERİ NELER?
BİM'de bu hafta; Erkek Boxer 2'li 12,90 TL'den, Kadın Yüksek Bel Bato Slip 3'lü 9,95 TL'den, Kadın Slip 5'li 14,90 TL'den, Kadın - Erkek Konfor Çorap 5,95 TL'den, Genç Kız Kaplı Penye Sütyen 12,90 TL'den, Kadın - Erkek Havlu Taban Patik Çorap 2'li 5,95 TL'den ve Kız - Erkek Çocuk Slip 5'li 12,90 TL'den satışa çıkarılacak.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA!
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