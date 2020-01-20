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BİM 21 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında! 21 Ocak BİM aktüel ürünleri neler?

BİM 21 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında. 21 Ocak BİM aktüel ürünleri neler? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Her hafta salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. Hızlıca tükenen aktüel ürünler uygun fiyat avantajı ile cazip fırsatlar sunuyor. BİM'de bu hafta; Alix Avien Paris Aydınlatıcı Pudra 19,95 TL'den, Alix Avien Paris Kaş Kalemi 12,95 TL'den, Alix Avien Paris Dipliner 14,95 TL'den, Alix Avien Paris Eyeliner Kalem 14,95 TL'den ve Alix Avien Paris Maskara 14,95 TL'den satışa sunulacak. BİM 21 Ocak aktüel ürünler kataloğuna gelin hep birlikte göz atalım..

20.01.2020  10:45 - Güncelleme: 20.01.2020  10:45

BİM 21 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında. 21 Ocak BİM aktüel ürünleri neler? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından merak ediliyor. Hızlıca tükenen aktüel ürünler uygun fiyat avantajı ile cazip fırsatlar sunuyor. Her hafta salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. BİM'de bu hafta; Alix Avien Paris Likit Mat Ruj 12,95 TL'den, Veet Sensitive Tüy Alıcı ve Şekillendirici Tıraş Makinesi 39,95 TL'den, Gillette Blue Tıraş Bıçağı 8+2 19,95 TL'den ve Enrique Iglesias Kadın / Erkek Parfüm Deodorant 75 ml 19,95 TL'den satışa sunulacak.

21 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ NELER?

BİM'de bu hafta; Alix Avien Paris Aydınlatıcı Pudra 19,95 TL'den, Alix Avien Paris Kaş Kalemi 12,95 TL'den, Alix Avien Paris Dipliner 14,95 TL'den, Alix Avien Paris Eyeliner Kalem 14,95 TL'den ve Alix Avien Paris Maskara 14,95 TL'den satışa sunulacak.

BİM 21 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! 

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