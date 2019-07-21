BİM 23 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM haftanın fırsat ürünleri neler? sorusu yanıt buldu. Her hafta müşterilerine uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünleri sunan BİM'de bu hafta yine aktüel ürünler listesi sürprizlerle dolu. BİM'de yine çeşit çeşit ürünler müşteriler için raflardaki yerini alıyor. Yoğun ilgi gören aktüel ürünler salı ve cuma günleri yenileniyor. Heyecanla beklenen aktüel ürünlerde bu hafta yine birbirinden güzel ürünler var. BİM'de bu hafta; Duş Jeli Palmolive Aroma Sensations 2x500 ml 18,90 TL'den, Diş Macunu + Diş Fırçası Set DK Dent 9,95 TL'den, Led Işıklı Cımbız 12,90 TL'den ve Masaj Sabunu 120 g 4,95 TL'den müşterilerine sunulacak. İşte BİM 23 Temmuz aktüel ürünler listesi sizlerle...

BİM HAFTANIN FIRSAT ÜRÜNLERİ NELER?

BİM'de bu hafta; Duş Jeli Palmolive Aroma Sensations 2x500 ml 18,90 TL'den, Diş Macunu + Diş Fırçası Set DK Dent 9,95 TL'den, Led Işıklı Cımbız 12,90 TL'den ve Masaj Sabunu 120 g 4,95 TL'den satılacak.

BİM 23 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA!