BİM 23 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM haftanın fırsat ürünleri neler?
BİM haftanın fırsat ürünleri neler? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından merak ediliyor. BİM 23 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayında. Her hafta salı ve cuma günleri raflardaki yerini alan aktüel ürünlere yoğun ilgi var. Birbirinden güzel ürünleri uygun fiyat avantajı ile tüketicilerine sunan BİM'de yine çeşit çeşit ürünler müşterileri bekleyecek. BİM'de bu hafta; Duş Jeli Palmolive Aroma Sensations 2x500 ml 18,90 TL'den, Diş Macunu + Diş Fırçası Set DK Dent 9,95 TL'den, Led Işıklı Cımbız 12,90 TL'den ve Masaj Sabunu 120 g 4,95 TL'den satışa çıkarılıyor. BİM 23 Temmuz aktüel ürünler listesine gelin birlikte göz atalım...
BİM 23 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM haftanın fırsat ürünleri neler? sorusu yanıt buldu. Her hafta müşterilerine uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünleri sunan BİM'de bu hafta yine aktüel ürünler listesi sürprizlerle dolu. BİM'de yine çeşit çeşit ürünler müşteriler için raflardaki yerini alıyor. Yoğun ilgi gören aktüel ürünler salı ve cuma günleri yenileniyor. Heyecanla beklenen aktüel ürünlerde bu hafta yine birbirinden güzel ürünler var. BİM'de bu hafta; Duş Jeli Palmolive Aroma Sensations 2x500 ml 18,90 TL'den, Diş Macunu + Diş Fırçası Set DK Dent 9,95 TL'den, Led Işıklı Cımbız 12,90 TL'den ve Masaj Sabunu 120 g 4,95 TL'den müşterilerine sunulacak. İşte BİM 23 Temmuz aktüel ürünler listesi sizlerle...
BİM HAFTANIN FIRSAT ÜRÜNLERİ NELER?
BİM'de bu hafta; Duş Jeli Palmolive Aroma Sensations 2x500 ml 18,90 TL'den, Diş Macunu + Diş Fırçası Set DK Dent 9,95 TL'den, Led Işıklı Cımbız 12,90 TL'den ve Masaj Sabunu 120 g 4,95 TL'den satılacak.
BİM 23 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA!
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